Клещи успешно перезимовали и начнут нападать раньше

Обилие снега этой зимой способствовало тому, что клещи выжили под землей. Нападать голодные до крови паразиты начнут раньше. Неутешительный прогноз дала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина в беседе с РИА Новости.

Большая снежная шапка защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов, в Карелии в этом году они были аномальными.

По словам ученого, иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке – это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. В лютый мороз под снежной «шапкой» температура в такой подстилке не опускается ниже нуля.

По мнению ученого, если весна будет ранней - то пик активности клещей начнется раньше и будет их больше, так как клещи перезимовали. Опасные паразиты просыпаются при температуре от +1 градуса до + 5, активными становятся при + 10.

По словам Калининой, если снег сойдет, будет ранний прогрев, то возможно, и ранняя активизация клещей в апреле. Пик активности обычно наблюдается в конце мая – июне, но в случае ранней весны пик активности клещей сместится на начало - середину мая.

Возможно, общественные территории в этом году начнут обрабатывать от клещей раньше, но людям тоже стоит проявить бдительность – обрабатывать себе животных.