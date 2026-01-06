Митрополит Константин поздравил жителей Карелии с Рождеством Христовым

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей нашей республики с Рождеством Христовым. Он напомнил, что Бог пришёл в этот мир как спаситель от проклятия и вечной смерти. И первыми к нему пришли поклониться простые пастухи – люди, чистые сердцем. Затем пришли мудрецы с востока – волхвы.

Митрополит Константин отметил, что сейчас мы переживаем не только демографический кризис, но и кризис любви в семьях.

«Дай Бог, чтобы семьи были крепкими, чтобы семьи были мирными, чтобы семьи объединялись вокруг любви ко Христу»,

– сказал митрополит Константин.

Христос с небес! Встречайте! С праздником, дорогие!