До 30 градусов мороза ожидается в Карелии в Рождество

Завтра, 7 января в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -10,-12°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно с прояснениями. По южным районам местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый, днем на юге северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -19,-24°С, по северным районам местами до -30°С, по южным -13, -18°С, днем -15, -20°С, на юге местами -10, -15°С.