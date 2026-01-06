06 января 2026, 16:21
Епархиальная Рождественская елка пройдет в Музыкальном театре Карелии
Для гостей праздника проведут экскурсию по театру и мастер-класс по изготовлению рождественской игрушки
фото: пресс-служба правительства Карелии
На Епархиальную Рождественскую елку (0+) ждут более 400 юных гостей со всей республики. В фойе театра их встретит ансамбль народной музыки «Перегудки». Воспитанники детских воскресных школ выступят с творческими номерами. Для посетителей проведут мастер-класс по созданию рождественской игрушки, а также экскурсию по театру.
С поздравительным словом к собравшимся обратится митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Он объявит победителей конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса», выставка которого пройдет в театре. Все маленькие гости получат сладкие подарки.
Первая Епархиальная Рождественская елка прошла в 2017 году.
