06 января 2026, 17:11
Общество

Еще один житель Карелии погиб на СВО

В Беломорском округе Карелии простятся с земляком
Погиб боец Беломорский округ
фото: администрация Беломорского округа

Администрация Беломорского муниципального округа сообщила что, участвуя в специальной военной операции, погиб наш земляк Александр Анатольевич Нечаев.

Прощание с Александром Анатольевичем состоится в траурном зале Беломорска 8 января с 10:00 до 12:00.

Районные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось о гибели бойца в Олонецком районе.

Обсудить
Метки: 
СВО
боец
Карелия
Беломорск