06 января 2026, 17:11
Еще один житель Карелии погиб на СВО
В Беломорском округе Карелии простятся с земляком
фото: администрация Беломорского округа
Администрация Беломорского муниципального округа сообщила что, участвуя в специальной военной операции, погиб наш земляк Александр Анатольевич Нечаев.
Прощание с Александром Анатольевичем состоится в траурном зале Беломорска 8 января с 10:00 до 12:00.
Районные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.
