Еще один житель Карелии погиб на СВО

Администрация Беломорского муниципального округа сообщила что, участвуя в специальной военной операции, погиб наш земляк Александр Анатольевич Нечаев.

Прощание с Александром Анатольевичем состоится в траурном зале Беломорска 8 января с 10:00 до 12:00.

Районные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

