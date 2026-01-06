Благодаря действиям экстренных служб в Карелии спасли пятерых туристов

Сегодня в 17:03 на пульт Единой службы спасения - 112 поступило сообщение о происшествии в Медвежьегорском районе. Пятеро туристов из Санкт-Петербурга, возвращавшихся с острова Кижи, попали в аварию на судне на воздушной подушке.

Частное судно, следовавшее обратно в сторону Оятевщины, столкнулось с препятствием в виде деревьев примерно в одном километре от пункта назначения. В результате столкновения судно перевернулось, пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Туристы были оперативно эвакуированы местными жителями на берег, им оказана первая медицинская помощь. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников, трое из них госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения призывает всех, кто пользуется водным транспортом, соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия перед началом путешествий.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться в Единую службу спасения по номеру 112.