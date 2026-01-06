Мэрия Петрозаводска напомнила телефоны служб оперативного реагирования

Администрация Петрозаводска напоминает телефоны служб оперативного реагирования. Специалисты круглосуточно принимают обращения от граждан.

В экстренных случаях нужно звонить на следующие номера:

– Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска – 051; 78-49-41;

– Единая служба спасения – 01 (моб. 112);

– Дежурная часть УМВД России по Петрозаводску – 02 (моб. 102), 715-327, 715-288;

– Дежурная часть Госавтоинспекции Петрозаводска – 715-900;

– Скорая медицинская помощь – 03 (моб. 112);

– Аварийная служба при утечке газа – 04 (моб. 112);

– Карельская республиканская поисково-спасательная служба – 73-35-16;

– Телефон доверия ФСБ – 78-52-03.

