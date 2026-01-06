06 января 2026, 15:31
Мэрия Петрозаводска напомнила телефоны служб оперативного реагирования
Куда звонить в экстренных ситуациях
фото: freepik.com
Администрация Петрозаводска напоминает телефоны служб оперативного реагирования. Специалисты круглосуточно принимают обращения от граждан.
В экстренных случаях нужно звонить на следующие номера:
– Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска – 051; 78-49-41;
– Единая служба спасения – 01 (моб. 112);
– Дежурная часть УМВД России по Петрозаводску – 02 (моб. 102), 715-327, 715-288;
– Дежурная часть Госавтоинспекции Петрозаводска – 715-900;
– Скорая медицинская помощь – 03 (моб. 112);
– Аварийная служба при утечке газа – 04 (моб. 112);
– Карельская республиканская поисково-спасательная служба – 73-35-16;
– Телефон доверия ФСБ – 78-52-03.
