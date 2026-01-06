Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

В преддверии Рождества в Курскую область из Карелии доставили предметы первой необходимости для земляков. Груз для участников СВО был собран в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», объявленной Главой республики Артуром Парфенчиковым.

Первыми получили посылки из родной республики бойцы из мотострелковых подразделений, танкисты и военнослужащие из ремонтного батальона. Им доставлены дизельные и бензиновые генераторы, бензопилы, маскировочные сети, спальники, личные посылки, открытки и письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, а также многое другое. Выполнять боевые задачи будет помогать автомобиль Нива - его просили передать земляки из мотострелкового полка. Получили бойцы и свежую карельскую форель от компании Kala ja Marjapojat.

Военнослужащие тепло поблагодарили жителей республики и правительство региона за оказываемую поддержку.

"От жителей Карелии огромная помощь - я даже не ожидал, что будет приходить так много посылок, - Особенно приятно получать письма от детей - читаем со слезами на глазах",

- сказал боец с позывным Моня, житель Олонецкого района.

Фуры с необходимым грузом из Карелии отправятся далее по всей линии фронта.

Напомним, сбор посылок был организован в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», которую объявил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Участие в акции приняли жители всех районов и округов республики, работники предприятий, представители бизнеса и волонтерских организаций региона.