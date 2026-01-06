В Карелии сегодня простились с погибшим на СВО бойцом

Сегодня Олонецкий район простился с ещё одним участником СВО - Сергеем Фомичевым. Об этом сообщила администрация Олонецкого района.

Сергей Фомичев - уроженец Олонца. Он проходил службу в зоне СВО по контракту с Министерством обороны РФ. Погиб 16 декабря 2024 года.

Похороны прошли сегодня в деревне Кунилица. Провожали героя со всеми воинскими почестями — почётный караул, минута молчания, флаг России как символ доблести солдата, сообщают районные власти.