Люди живут в страшном 90-летнем доме в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался правами жильцов аварийного дома в Петрозаводске. Об этом сообщает информационный центр СК.

По данным источника, в приемную Бастрыкина обратилась жительница карельской столицы. Она живет в доме 1936 года постройки на улице Калинина. Здание находится в непригодном состоянии: перекрытия разрушаются, в стенах образовались трещины, подвал затоплен, проводка неисправна. В 2018 году дом признали аварийным, однако сроки расселения постоянно переносятся. Обращения жильцов в компетентные органы к результату не привели.

По факту происходящего возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе его расследования.

