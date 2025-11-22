Роковое совпадение помогло аферистам обмануть молодого мужчину

В полицию Петрозаводска обратился 22-летний мужчина. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников и потерял много денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонили с незнакомого номера и поинтересовались, сколько ключей ему понадобится от нового домофона. Молодой человек не удивился, поскольку в его подъезде действительно был сломан домофон. Он назвал код из смс-сообщения и заказал три ключа, на этом звонок прекратился.

Затем петрозаводчанину пришло сообщение о входе в аккаунт на портале госуслуг. Также был указан номер телефона, по которому можно обратиться, мужчина позвонил туда, поскольку на портал не заходил.

Далее по классической схеме молодому человеку рассказали о том, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого человека, с его счета совершались подозрительные переводы, и он может попасть под уголовное преследование. Также якобы на его имя оформляются кредиты. Чтобы избавиться от всех неприятностей, требовалось собрать деньги и перевести их на некий безопасный счет. Для этого мужчине пришлось продать автомобиль. В итоге он перевел 480 тысяч рублей на имя человека по имени Абдулло, что его никак не смутило. После этого общение прекратилось, и горожанин понял, что его обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

