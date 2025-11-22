Люди погибли при атаке БПЛА на российский регион

В Самарской области два человека погибли при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, БПЛА атаковали топливно-энергетические объекты в Сызрани. Два человека погибли, еще двое пострадали, им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью над территорией страны были сбиты 69 беспилотников. Больше всего их было в Ростовской области.