22 ноября 2025, 12:04
Люди погибли при атаке БПЛА на российский регион
В Самарской области два человека не выжили при налете беспилотника
Фото: freepik
В Самарской области два человека погибли при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
По словам чиновника, БПЛА атаковали топливно-энергетические объекты в Сызрани. Два человека погибли, еще двое пострадали, им оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью над территорией страны были сбиты 69 беспилотников. Больше всего их было в Ростовской области.