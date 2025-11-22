Десятки беспилотников атаковали ночью Россию

В ночь на 22 ноября по России были выпущены 69 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны страны.

По данным ведомства, 16 БПЛА сбиты средствами ПВО над территорией Ростовской области, 15 - в Самарской области, еще 15 - в Саратовской. Также дроны были уничтожены в Крыму, Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

