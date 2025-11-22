Убит терроризировавший карельский поселок волк

Охотники убили волка, который пугал жителей поселка Матросы. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

Напомним, хищники вели себя в поселке, как дома. Они приходили в населенный пункт, утаскивали собак и совсем не боялись людей.

Информация об этом была передана опытным охотникам. Пока не выпал снег, отследить хищников было невозможно. 19 ноября одного волка удалось отыскать и убить.

Жителей Карелии попросили держать собак в огороженных вольерах, чтобы они не стали легкой добычей для волков.