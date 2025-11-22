22 ноября 2025, 12:37
Электричество будут отключать в Петрозаводске и районах Карелии
Потребителей предупреждают об отключениях электроэнергии в республике на следующей неделе
Фото: freepik
На следующей неделе энергетики продолжат неотложные работы на сетях в Карелии. Об этом сообщает «Прионежская сетевая компания».
Кратковременные отключения электричества на неделе с 25 по 30 ноября возможны в 12 муниципальных образованиях республики. Это Петрозаводск, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский районы, Питкярантский, Сегежский и Сортавальский округа.
Энергетики приносят извинения жителям республики за возможные неудобства.
