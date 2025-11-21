Владельцев домов предупредили о снижении диапазонов электроэнергии

С нового года в Карелии изменятся диапазоны потребления электроэнергии. В госкомитете республики по ценам и тарифам сказали, что снижение диапазонов направлено на борьбу с коммерческим потреблением электроэнергии и не вызовет роста платежей у подавляющего большинства жителей Карелии.

С 1 января 2026 года для индивидуальных жилых домов, оснащенных электрическими системами отопления и электроплитами, в отопительный период 1 диапазон потребления электроэнергии составит 6020 кВт в месяц. При одноставочном тарифе стоимость 1 кВт/час – 3,77 руб.

Второй диапазон – с 6 020 кВт/час до 9 260 кВт/час, стоимость электроэнергии – 5,25 руб. Третий диапазон – свыше 9 260 кВт/час, стоимость электроэнергии – 11,09 руб, сообщил вице-премьер правительства республики Виктор Россыпнов.

По его словам, в первый диапазон уложатся 95 % всех потребителей Карелии. В регионе почти 81 тысяча индивидуальных домов с электричеством.

В марте госкомитет по ценам и тарифам сообщал, что диапазоны для домов без газа, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, составят: первый диапазон — до 7020 кВт/час; второй диапазон — от 7020 до 10800 кВт/час; третий диапазон — свыше 10800 кВт/час.