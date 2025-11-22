Динамовцы разгромно проиграли в Кондопоге

Сегодня в Кондопоге прошел очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. Команда «Динамо-Карелия» принимала «Красную Армию» из Москвы.

Игра прошла с преимуществом гостей и завершилась со счетом 1:6. Единственную шайбу динамовцев записал на свой счет Илья Базанов.

В турнирной таблице МХЛ «Динамо-Карелия» занимает 35-е место. В 24 матчах у нашей команды 6 побед.

Ранее специалист перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике.