22 ноября 2025, 15:32
Динамовцы разгромно проиграли в Кондопоге
Матч МХЛ в Карелии завершился в пользу команды из Москвы
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Сегодня в Кондопоге прошел очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. Команда «Динамо-Карелия» принимала «Красную Армию» из Москвы.
Игра прошла с преимуществом гостей и завершилась со счетом 1:6. Единственную шайбу динамовцев записал на свой счет Илья Базанов.
В турнирной таблице МХЛ «Динамо-Карелия» занимает 35-е место. В 24 матчах у нашей команды 6 побед.
