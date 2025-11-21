21 ноября 2025, 14:48
Россиянам назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Специалист призвала не хранить в холодильнике помидоры, картофель и бананы
Фото: freepik
Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике. Их перечислила биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном». Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Как отметила эксперт, картофель и помидоры точно не нужно держать в холодильнике - от этого они становятся водянистыми и невкусными, а также теряют свои полезные свойства. Также она порекомендовала не класть в холодильник бананы, лук и чеснок.
Баранова посоветовала хранить все эти овощи и фрукты и прохладном и темном месте, чтобы они хранились дольше.
