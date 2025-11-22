Скорая, полиция и спасатели работали на месте аварии в Карелии

Сегодня в 11:22 на пульт спасателей поступил сигнал о ДТП на девятом километре дороги Крошнозеро-Эссойла. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выехали сотрудники полиции, скорая и пожарные. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел в кювет. До прибытия служб очевидец помог пострадавшему водителю вытянуть машину на дорогу.

В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавшего осмотрели в карете скорой помощи. От госпитализации он отказался.

