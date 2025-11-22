22 ноября 2025, 13:20
Автомобиль снес пешехода у театра в Петрозаводске
Дорожная авария на площади Кирова попала в объектив камеры наблюдения
Фото, видео: Sampo.ru
Сегодня в 12:18 в Петрозаводске на площади Кирова автомобиль сбил человека. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как автомобиль наехал на пешехода, который двигался по дороге в сторону театра. После наезда человек оказался на земле, но смог самостоятельно подняться.
На месте инцидента работает полиция.
