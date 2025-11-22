Автомобиль снес пешехода у театра в Петрозаводске

Сегодня в 12:18 в Петрозаводске на площади Кирова автомобиль сбил человека. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль наехал на пешехода, который двигался по дороге в сторону театра. После наезда человек оказался на земле, но смог самостоятельно подняться.

На месте инцидента работает полиция.

Ранее сообщалось о том, что два автомобиля столкнулись на улице Мелентьевой в Петрозаводске.