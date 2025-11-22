22 ноября 2025, 10:02
Дорожная авария в Петрозаводске попала на видео
Два автомобиля столкнулись на улице Мелентьевой в карельской столице
Фото, видео CityLink
Вечером 21 ноября в Петрозаводске на пересечении улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Случилось столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.
