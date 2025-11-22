22 ноября 2025, 10:02
Происшествия

Дорожная авария в Петрозаводске попала на видео

Два автомобиля столкнулись на улице Мелентьевой в карельской столице
Вечером 21 ноября в Петрозаводске на пересечении улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Случилось столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.

Ранее сообщалось о том, что Госавтоинспекция обратилась к водителям Петрозаводска из-за погоды.

