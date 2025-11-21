Что не так с критиками памятника Ирине Федосовой?

4 ноября в государственный праздник – День народного единства – в Петрозаводске открыли памятник великой сказительнице Ирине Андреевне Федосовой.

Источник фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Знаменательное событие не обошли своим вниманием СМИ, в том числе федеральные. В первую очередь журналисты, разумеется, рассказали о богатейшем поэтическом наследии нашей землячки. Но вот об авторе информация прозвучала какая-то уж слишком скупая – народный художник России Александр Рукавишников.

Между тем, Рукавишников – это имя в современном изобразительном искусстве, не только отечественном, но и мировом. Представитель творческой династии, создавший памятники Достоевскому, Ростроповичу, Шолохову,Скобелеву, Рокоссовскому, Вахтангову… Список очень длинный. Художник, чьи работы представлены в Третьяковке, Русском музее, других ведущих музеях страны и в зарубежных коллекциях.

В работе над эскизом памятника Ирине Андреевне выдающегося мастера консультировали ученые Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Выверяли детали, чтобы образ получился не только художественно выразительным, но и исторически точным.

Источник фото: Администрация Петрозаводского городского округа

В итоге Петрозаводск получил прекрасный памятник. К нему уже приходят горожане и туристы, любуются, фотографируют. Это нормальные люди с нормальной человеческой реакцией. И таких, к счастью, большинство.

Вместо аргументов - оскорбления

Но есть и другие. Вечные всепропальщики, одолеваемые невыносимым зудом критиканства. Ежедневно ищущие повод, чтобы возбудиться в праведном гневе. Они никогда не скажут: «Мне не зашло, но это мое личное впечатление» или «Я не согласен, но могу ошибаться». Они припечатывают: «Уродство! Позор! Бездарность!» Они вещают якобы от лица «возмущенной общественности».

Предсказуемо накинулись и на памятник Ирине Андреевне. Не так сидит, не туда смотрит, не в то платье одета… В одном из пабликов возникло прямо-таки беснование.

Одна «общественница» даже сравнила образ сказительницы с попрошайкой. А еще походя оскорбила детский (!) танцевальный коллектив и его руководителя, которые приняли участие в открытии памятника. Ребята приехали из Заонежья, чтобы получить заслуженную награду за сохранение народной культуры. Комментаторша обозвала их творчество «лохмотьями» от фольклора. Что тут скажешь? Давать оценку подобным высказываниям – это, наверное, уже дело психотерапевта.

Бывший главный

Источник фото: ИА «Республика»

Но было по поводу памятника Ирине Андреевне и другое примечательное выступление. Свое веское мнение не замедлил высказать бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов.

«Когда рассматриваешь памятник, видно, что он сделан неплохо», - снисходительно отозвался о работе скульптора с мировым именем представитель творческой интеллигенции.

Однако при этом Фролову всё равно «на 90% не нравится то, что получилось». И масштаб памятника, по его мнению, не тот – слишком большой, и поставили не там, и развернуть его надо было лицом к озеру…

Забавно, что не так давно экс-главный архитектор критиковал установку памятника ювелиру Михаилу Перхину на Онежской набережной. Только там претензия была с точностью наоборот: Фролову не понравилось, что памятник смотрит на озеро, а спиной развернут к лестнице… Сам архитектор, кстати, проектировал на этом месте рыбный ресторан. К счастью, подобного «украшения» набережной избежать удалось.

Господин Фролов в своих комментариях продвигает мысль, что при любых значимых изменениях городской среды власти должны советоваться с профессионалами – читай, с самим Евгением Борисовичем. Хорошо. Давайте вспомним, чем известен этот наш профессионал.

Насмешка над горожанами?

Одна из недавних работ Фролова – «Ферма любви», установленная в самом центре города, в Зарецком парке. Это некая круговая конструкция с цепями, на которые, по замыслу автора, молодожены должны вешать замочки, скрепляя свой союз.

Источник фото: Евгений Фролов

Но петрозаводчане, к огорчению архитектора, идею не оценили. Точнее, поначалу даже не поняли, зачем вообще посреди парка поставили это нечто. Название тоже вызвало отторжение.

«Ферма любви». Хорошо, хоть не свиноферма...

«Это что, насмешка над молодожёнами? Типа ферма для кроликов!?»

Фролову даже пришлось давать разъяснения, что он вдохновлялся видом ферм, где выращивают устриц. Но сравнение с моллюсками горожанам понравилось еще меньше. Комментаторы также указали, что конструкция мрачная и какая-то ржавая на вид.

Ответ архитектора был гениален: всё равно потом заржавеет.

«Поэтому я будующий недостаток решил превратить в задумку. Колонны и круглую балку специально окрасили в цвет ржавчины, цепи станут с естественной ржавчины. Тем более цвет ржавчины это тренд лет 10 в мировой архитектуре и дизайне», - написал профессионал (орфография и грамматика автора сохранены –прим.ред)

Но петрозаводские молодожены почему-то упорно не хотят в торжественный день фотографироваться среди цепей. На классических «горбатых» мостиках в парке, у Вечного огня – пожалуйста, с удовольствием устраивают фотосессии. А ржавые «мировые тренды» уныло позвякивают на ветру…

Почему петрозаводчане требовали отставки Фролова?

Что вспоминается еще из творческой биографии Евгения Фролова? В 2014-м он стал главным архитектором Петрозаводска. Но уже через год случился скандал. Горожане составили петицию занимавшей тогда должность градоначальницы Галине Ширшиной с требованием отставки Фролова.

«По нашему мнению, он является активным идеологом и проводником антигуманной уплотнительной застройки нашего города в ущерб населению Петрозаводска», - было сказано в петиции В обращении его авторы привели примеры «высоток», которые, как они считали, отстаивал Фролов. А также припомнили, что главный архитектор на публичных слушаниях – единственный из всех присутствующих – проголосовал против создания сквера на пересечении пр. Александра Невского и ул. Калинина.

Как выяснилось уже позднее, главный архитектор города хотел, чтобы вместо сквера на этом пятачке построили многоэтажное административное здание. Об этом он спустя несколько лет рассказал в статье в одном из местных СМИ. Сокрушался, что не получилось и даже демонстрировал эскизы стеклянно-бетонной башни. Глядя на них, становится понятно, почему жители одного из исторических районов города восстали против архитектурного «шедевра». Сомнительное удовольствие, когда тебе из окон застит белый свет такая «доминанта».

Когда уже саму Ширшину отправили в отставку, к горожанам наконец-то прислушались, и вместо многоэтажки в районе появился сквер с детской площадкой.

Идеологи «уплотнения»

А вот жителям улицы Свердлова в свое время не повезло. В 2000-ных годах они активно протестовали против уплотнительной застройки между домами № 7 и 17. Это был один из самых первых и самых громких градостроительных скандалов в городе. Люди едва не под бульдозеры готовы были лечь, чтобы не допустить появления шестиэтажной «элитки», буквально наступающей на детский садик.

Не помогло. Элитный дом впихнули между советской застройкой. Догадайтесь, кто был архитектором? Евгений Фролов.

Собственно, ничего удивительного. Этот замечательный профессионал потом не раз озвучивал свою позицию: по его мнению, понятия «уплотнительная застройка» вообще не существует. Это все обывательские разговорчики.

Если с этим согласиться, то тогда и на проспекте Ленина вполне себе можно строить кубы-стекляшки, такие, как пресловутый ЦУМ? Вспоминается, как в свое время коллеги Евгения Фролова по архитектурному цеху заявляли, что, мол, напрасно это здание ругают.

Как в Париже не получилось

Апофеозом же градостроительной политики тех лет стала «Пирамида» – тоже проект одного из местных архитекторов. Хотели сделать, как у Лувра в Париже, для чего уничтожили любимый многими поколениями горожан сквер с фонтаном «Юность». Петрозаводчане тогда были в шоке. И до сих пор старожилы не могут без слез смотреть на старые фото, напоминающие, каким зеленым и уютным был когда-то этот уголок на центральном проспекте.

Всё это – примеры из той эпохи, когда городские власти как раз-таки «советовались с профессионалами» из числа местных деятелей. Вот они и насоветовали…

И, видимо, очень хотят советовать и дальше. Но, пожалуйста, не нужно. Пусть в городе появляются не ржавые конструкции, а красивые памятники. Пусть строятся детские площадки и создаются скверы. Вернуть утраченное в городском облике мы уже, увы, скорее всего не сможем. Но можем как минимум не повторять ошибки прошлых лет.