22 ноября 2025, 14:26
Экстренное предупреждение для жителей Карелии выпустили синоптики
Сильные снегопады пройдут по северным территориям республики
Фото: freepik
Синоптики предупреждают жителей Карелии о непогоде. Соответствующая информация появилась в паблике ЕДДС Петрозаводска.
По данным метеорологов, ночью и утром 23 ноября по северным территориям республики ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного природного явления попадут Костомукша, Беломорский и Кемский округа, Калевальский и Лоухский районы.
В Петрозаводске серьезных осадков не будет.
