Экстренное предупреждение для жителей Карелии выпустили синоптики

Синоптики предупреждают жителей Карелии о непогоде. Соответствующая информация появилась в паблике ЕДДС Петрозаводска.

По данным метеорологов, ночью и утром 23 ноября по северным территориям республики ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного природного явления попадут Костомукша, Беломорский и Кемский округа, Калевальский и Лоухский районы.

В Петрозаводске серьезных осадков не будет.

Ранее сообщалось о том, что электричество будут отключать в Петрозаводске и в районах Карелии.