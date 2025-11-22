У бывшего капитана сборной России по футболу выявили тяжелую болезнь

У бывшего капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина выявлено тяжелое заболевание. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Болезнь, с которой столкнулся бывший спортсмен, не называется. Однако подчеркивается, что она требует длительного и дорогостоящего лечения. В РФС призвали клубы, игроков, тренеров, болельщиков финансово помочь Алдонину в борьбе за свою жизнь.

Евгений Алдонин получил наибольшую известность, выступая за ЦСКА. В составе армейцев он выигрывал кубок УЕФА, дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал кубок страны. Был женат на певице Юлии Началовой.

