Пожарные спасатели на досуге померились силой

Сотрудники МЧС Карелии показали удаль молодецкую на соревнованиях по перетягиванию каната. Эта забава была популярна на Руси, сообщает пресс-служба МЧС.

Соревновались команды 1 и 2 пожарно-спасательных отрядов, Центра управления в кризисных ситуациях, Главного управления МЧС, Специализированной пожарно-спасательной части, Управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Первое место заняла команда Специализированной пожарно-спасательной части; Второе место – у Управления надзорной деятельности и профилактической работы; И третье место завоевала команда 2-го пожарно-спасательный отряда.

Мероприятие прошло в рамках Спартакиады Главного Управления МЧС России по Республике Карелия, приурочено к 35-летию МЧС России.