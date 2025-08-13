Встречайте августовских участников конкурса «Лето — маленькая жизнь»

Наступил последний месяц лета и конкурса ««Лето — маленькая жизнь», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Жители Карелии продолжают присылать нам теплые и жизнерадостные снимки своих летних приключений. Представляем августовских участников.

Знакомьтесь:

Светлана Хистало: «Я люблю путешествия. Этим летом мы ездили к Черному морю и заглянули в замечательный Сочи-парк, вот уж повеселились! Путешествия заряжают нас энергией, дарят незабываемые впечатления, наполняют позитивом!»

Сергей Бобров: «В июле почти ежевечерне мы с моей партнершей Светланой танцевали на Онежской набережной у пирамиды, наслаждаясь вечерней прохладой, любуясь закатом, радуя жителей Петрозаводска и гостей нашего города».

Ника Шашнева: «Лето в Сумском Посаде Беломорского района для моего сына Бориса — это увлекательное путешествие с купанием, загоранием и множеством всего интересного».

Виктория Ишаничева: «Замечательный отпуск мы провели на Азовском море — мама Вика, папа Дима и наша малышка Валерия!»

Екатерина Болдыш: «Выходные на даче, озеро Шотозеро. Купание и катание. На фото я готовлюсь плыть с одного пляжа на другой».

Светлана Лазарькова:

«Веник парит — тело правит,

Боль уходит и печаль.

Приезжай в село на лето

И друзей не забывай.

Проводить лето в Сумском Посаде — традиция для меня, моих детей и внуков. Свежий воздух, купание, приятные встречи с друзьями . Прекрасный отдых!»

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, до 28 августа присылайте фотографии своего летнего отдыха и приключений и выигрывайте классные призы!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего летнего отдыха: путешествий и поездок на море, дачных забот и приключений, прогулок в лесу или парке, пикников с семьей или друзьями (кроме распития алкогольных напитков).

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, а также о том, как вы любите проводить лето.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Лето — маленькая жизнь». Не забудьте указать свою фамилию, имя и написать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителей выберем дважды — в конце июля и в конце августа. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победители каждого месяца получат приз — сумку-шоппер от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом. В конце августа из числа всех участников мы выберем случайным образом счастливчика, которому достанется главный приз конкурса — футболка от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом.



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 29 августа 2025 года. Подробности по тел. 53-13-13.