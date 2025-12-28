Укушенный энцефалитным клещом мальчик из Карелии играет в шахматы

Укушенный энцефалитным клещом маленький Сева играет в шахматы, шашки и шутит. Об успехах мальчика рассказывают в соцсети его родители.

Ребенок проходит реабилитацию в Москве. На праздники он вернулся в Петрозаводск.

«Сева приехал в город. Дорога была особенная — с мигалками. И, конечно, Сева не упустил момент пошутить: «Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал». Даже в таких обстоятельствах у этого мальчишки всегда находится место юмору»,

- рассказали в благотворительном фонде имени Арины Тубис.

Отец Севы рассказал, что мальчик «полностью вернулся в себя». Он всех помнит, читает, считает, играет в шахматы и шашки, шутит и прикалывается. Но впереди длинный путь реабилитации. Мальчику предстоит многому учиться заново.

Энцефалитный клещ укусил ребенка в начале мая на даче в Святозере. Мальчику ввели иммуноглобулин, но спустя инкубационный период опасная инфекция проявилась и состояние мальчика резко ухудшилось. Мальчика прооперировали в Петрозаводске, сейчас он проходит реабилитацию. В сентябре, спустя четыре месяца после укуса энцефалитного клеща, мальчик впервые встал на ноги. В октябре он впервые заговорил с помощью голосового помощника.