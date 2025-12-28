Новую часовню освятят в Карелии

В карельской деревне построили часовню. В понедельник ее освятят. В деревне Рауталахти в Питкярантском округе в архитектурном комплексе «Северная Фиваида» построили часовню в честь Всех Кольских святых.

Торжественное освящение запланировано на 29 декабря, в день памяти всех Кольских святых, сообщили в епархии.

В понедельник в уже действующей часовне Всех Соловецких святых проведут божественную литургию. Затем верующие и представители церкви крестным ходом пройдут к новой часовне для ее освящения.

В епархии добавили, что событие станет завершающим этапом в строительстве всего архитектурного комплекса «Северная Фиваида».