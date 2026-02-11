Мировые хиты в стиле неовинтаж прозвучали в Петрозаводске

До весны осталось чуть больше двух недель. Но и зима в Карелии жаркая. Известная автор-исполнитель Настя Орлова устраивает не только свои концерты, но и готовит разные музыкальные программы. На одной из них - Симфо-шик (12+) - побывал наш оператор и режиссер монтажа Евгений Сафонов.

«Симфо-шик в резонансе! Как это было? Легендарно! Что такое концерт-кроссовер? Концерт-метаморфоза.Наш уникальный формат в Белом зале. Мировые хиты в стиле неовинтаж. Мы расширяем стилистические границы и дарим слушателям яркие эмоции. Почувствуйте себя особенным гостем. Здесь любовь и искусство в каждом миге»,

- рассказала организатор Настя Орлова.

Симфо-шик (12+) - это концерт, где исполнили произведения от Вивальди до Queen. Играли виртуозы из Карельской филармонии - струнный квартет Resonance, пела яркая солистка Алина Кардакова. В программе прозвучали хиты из к/ф «Пираты карибского моря» (12+), «Шерлок» (18+) и «Приключения Шурика» (6+) в исполнении струнного квартета.

Струнный квартет Resonance - профессиональный коллектив, активно выступающий на всех крупных площадках нашего города, гастролирующий по Карелии и другим регионам России. В портфолио коллектива немало лауреатств, наград и необычных проектов (например, коллаборация с музыковедом Анной Виленской и съемки клипа в стиле нео-барокко с Настей Орловой).

Год назад из-под пера первой скрипки и автора аранжировок для квартета АнастасииТереховой вышла уникальная программа о Гарри Поттере для струнного квартета, ударных инструментов и вокала, включающая в себя музыку ко всем фильмам о мальчике, который выжил. Программа многократно звучала на различных концертах.

Музыканты квартета Resonance не только виртуозно владеют инструментами и исполняют сложнейшие академические произведения, но и умеют перевоплощаться в образы самых разных жанров, исполняя и музыку кино, и мировые рок-хиты, и эстрадно-джазовые композиции, и музыку поп-культуры, и полюбившуюся современной публике неоклассику.

Алина Кардакова мастерски владеет голосом и работает в разных жанрах: очаровательные серенады и романсы, эффектные арии из оперетт и эстрадные песни и рок-хиты. У Алины глубокий грудной тембр - альт, а это значит, что гарантированы глубина и эмоциональность исполнения.