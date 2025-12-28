28 декабря 2025, 12:32
Петрозаводчан предупредили о «черных дырах» на дороге и тротуаре
Пока специалисты проверяют информацию о люках и принимают меры, горожанам не стоит зевать
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Петрозаводчанам стоить внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не повторить путешествие Алисы. Об опасности. Поджидающей горожан, на тротуаре и проезжей части предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Так в ЕДДС сообщили, что на улице Калинина, у дома № 4, на проезжей части открыта крышка люка. Другая неприятность поджидает горожан под железнодорожным мостом в районе перекрестка улиц Чапаева и Шотмана. На тротуаре также открыта крышка люка.
Специалисты сообщили в Водоканал и Ростелеком для проверки и принятия необходимых мер.