28 декабря 2025, 12:32
Общество

Петрозаводчан предупредили о «черных дырах» на дороге и тротуаре

Пока специалисты проверяют информацию о люках и принимают меры, горожанам не стоит зевать
инсталляция на Чапаева
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводчанам стоить внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не повторить путешествие Алисы. Об опасности. Поджидающей горожан, на тротуаре и проезжей части предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Так в ЕДДС сообщили, что на улице Калинина, у дома № 4, на проезжей части открыта крышка люка. Другая неприятность поджидает горожан под железнодорожным мостом в районе перекрестка улиц Чапаева и Шотмана. На тротуаре также открыта крышка люка.

Специалисты сообщили в Водоканал и Ростелеком для проверки и принятия необходимых мер.

