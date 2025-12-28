Петрозаводчан предупредили о «черных дырах» на дороге и тротуаре

Петрозаводчанам стоить внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не повторить путешествие Алисы. Об опасности. Поджидающей горожан, на тротуаре и проезжей части предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Так в ЕДДС сообщили, что на улице Калинина, у дома № 4, на проезжей части открыта крышка люка. Другая неприятность поджидает горожан под железнодорожным мостом в районе перекрестка улиц Чапаева и Шотмана. На тротуаре также открыта крышка люка.

Специалисты сообщили в Водоканал и Ростелеком для проверки и принятия необходимых мер.