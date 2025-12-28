28 декабря 2025, 12:59
Россиян предупредили об опасности живых елей
О рисках появления насекомых, возникновения пожаров и получения травм предупредили в Роскачестве
фото «Петрозаводск говорит»
Елки могут стать причиной пожаров и незваных гостей в квартирах и домах россиян.
В Роскачестве предупредили, что пересохшая хвоя воспламеняется мгновенно при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла. Также осыпающиеся с живого дерева иголки могут привести к бытовым травмам, так как создают скользкую поверхность, пишет «Лента.ру».
В елке могут притаиться и насекомые, которые в тепле проснутся и начнут беспокоить хозяев жилья.
Впрочем, эксперты считают, что насекомые не опасны и обычно гибнут в сухом воздухе, тем не менее россиянам предлагают перед установкой живой елки встряхнуть ее на улице.
