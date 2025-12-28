Россиян предупредили об опасности живых елей

Елки могут стать причиной пожаров и незваных гостей в квартирах и домах россиян.

В Роскачестве предупредили, что пересохшая хвоя воспламеняется мгновенно при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла. Также осыпающиеся с живого дерева иголки могут привести к бытовым травмам, так как создают скользкую поверхность, пишет «Лента.ру».

В елке могут притаиться и насекомые, которые в тепле проснутся и начнут беспокоить хозяев жилья.

Впрочем, эксперты считают, что насекомые не опасны и обычно гибнут в сухом воздухе, тем не менее россиянам предлагают перед установкой живой елки встряхнуть ее на улице.

