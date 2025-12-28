Высокие елки в Петрозаводске продают за 7200, маленькие - за 2400

Считанные дни остаются до Нового года, а какой праздник без елки. В магазинах карельской столицы торгуют как живыми, так и искусственными елками на любой вкус и размер кошелька.

Работают и елочные базары. В центре Петрозаводска елку можно купить в пределах от 2400 до 7200 рублей. Ценник зависит от высоты зеленой красавицы. Подешевле выйдет елочка до метра, дороже - от двух с половиной и выше метров. Также продают и еловые ветки от 200 до 300 рублей.