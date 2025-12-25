25 декабря 2025, 11:48
Жителей Петрозаводска пригласили на елочные базары
Натуральные деревья можно купить на двух площадках в карельской столице
Фото: shopify.com
Жители Петрозаводска могут приобрести натуральные праздничные деревья на двух площадках города, сообщили в администрации карельской столицы.
До 31 декабря новогодние елки продают на улице Маршала Мерецкова, вблизи дома № 4, и у дома № 10 на улице Генерала Фролова.
Порадовать себя живыми деревьями можно будет 30 и 31 декабря на площади Кирова в рамках рождественской ярмарки.
