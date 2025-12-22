Жителям Карелии рассказали, как выбрать натуральную елку

За несколько дней до Нового года вопрос выбора натуральной ёлки становится всё актуальнее. Как определить праздничное дерево, чтобы оно долго приносило радость, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

По информации источника, при выборе ели, пихты, сосны нужно обратить внимание на их пушистость и симметричность.

«У хорошего дерева хвойный ряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, глубокого зелёного цвета или с голубоватым оттенком и источать душистый аромат хвои, при этом хвоя должна быть гладкой и однотонной»,

— говорится в сообщении.

У старого или обмороженного дерева веточки обламываются с сухим треском, а на свежесрубленном — они упругие и их сложно сломать.

На стволе дерева не должно быть плесени, тёмных пятен и грибков. Если на срезе естьтёмная каёмка шириной несколько сантиметров, то такое дерево скоро погибнет. Наличие смолы на стволе «говорит» о качестве и здоровье дерева. Минимальный диаметр дерева высотой 1,5–2 м должен составлять 6 см.

Если при ударе нижней частью ствола о землю осыпалось много иголок и шишек — следует выбрать другое дерево. В квартире ёлку желательно поставить вдали от источников тепла — это продлит срок жизни дерева.