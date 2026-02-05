Армянская делегация посетила Петрозаводск с официальным визитом

В Петрозаводск с официальным визитом прибыла делегация из армянского города-побратима Вагаршапата. Цель поездки — укрепление партнёрских связей и обмен опытом в социально-экономической и гуманитарной сферах.

В состав армянской делегации вошли первый заместитель главы общины Людвик Яйлоян, советники главы общины Манвел Меликян и Нарек Хачатрян, член совета старейшин общины Вагаршапат Нерсес Меликян и помощник главы общины Армен Камавосян.

Мы ставим перед собой конкретные задачи: усилить партнёрство в социально-экономической и гуманитарной сферах, обменяться лучшими практиками в городском управлении, ЖКХ, культуре и обсудить новые совместные проекты. Прямой диалог между нашими городами — это мощный инструмент развития. Он вносит неоценимый вклад в укрепление добрососедства между Россией и Арменией и, что самое главное, помогает улучшать жизнь в наших городах,

- сказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Гостям показали современные разработки местных производителей. Делегация посетила одно из уникальных предприятий России и СНГ — «Инженерный центр «ЭФЭР»», ведущего разработчика и производителя систем пожаротушения и пожарных роботов. Вся выпускаемая предприятием продукция сертифицирована в системе стандартов пожарной безопасности. На производстве используют только собственные технические решения, подтвержденные портфелем интеллектуальной собственности: «ЭФЭР» владеет более чем 40 патентами РФ и 2-мя международными.

Предприятие активно развивается: в 2025 году здесь завершили первый этап инвестиционного проекта «Создание цифрового производства Завода пожарных роботов», включавший реконструкцию сборочного производства. В 2026 году планируется завершить второй этап — реконструкцию испытательного полигона. В результате будет создан современный высокотехнологичный комплекс с полной цифровизацией процессов — от проектирования до выпуска инновационной продукции, соответствующей международным стандартам.

Наш визит наглядно демонстрирует, как Россия продолжает развивать международное сотрудничество через побратимские связи и практическое взаимодействие на муниципальном уровне. Города-побратимы, такие как Петрозаводск и Вагаршапат, расширяют прямые контакты, обмениваются делегациями и управленческими решениями, запуская совместные инициативы, ориентированные на конкретный результат и повышение качества жизни граждан,

— подчеркнул первый заместитель главы общины Вагаршапата Людвик Яйлоян.

Исполнительный директор «ЭФЭР» Владимир Мусийчук отметил, что продукция предприятия заинтересовала армянскую сторону. В свою очередь центр пожарной робототехники готов направить своих сотрудников в Вагаршапат для обучения местных специалистов эксплуатации техники.

Итогом насыщенной программы станут конкретные договорённости для развития Петрозаводска и Вагаршапата.