Судья удалила Раумо из суда из-за споров

Очередное заседание суда по делу бывшего советника главы Карелии, в прошлом заместителя гендиректора «Корпорации развития Карелии» Алекси Раумо, началось без обвиняемого.

Его удалили из суда за поведение. Решение об удалении обвиняемого, в том числе в коррупции, приняли на прошлом судебном заседании. Раумо неоднократно спорил с судьей, вел себя слишком эмоционально, иногда переходя правила приличия.

В суде Раумо появится на своем последнем слове.