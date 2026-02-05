05 февраля 2026, 15:05
Судья удалила Раумо из суда из-за споров
Поведение экс-советника губернатора вынудило судью вынести постановление о его удалении из зала суда
фото: Антонины Кябелевой
Очередное заседание суда по делу бывшего советника главы Карелии, в прошлом заместителя гендиректора «Корпорации развития Карелии» Алекси Раумо, началось без обвиняемого.
Его удалили из суда за поведение. Решение об удалении обвиняемого, в том числе в коррупции, приняли на прошлом судебном заседании. Раумо неоднократно спорил с судьей, вел себя слишком эмоционально, иногда переходя правила приличия.
В суде Раумо появится на своем последнем слове.