Об аварийной переправе в карельской деревне узнал Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о некачественной транспортной инфраструктуре в деревне Сумериа Питкярантского округа, сообщили в информационном центре СК России.

По информации источника, по путепроводу, соединяющему населённый пункт с районным центром, уже три года не осуществляется движение транспорта, так как он находится в аварийном состоянии. Автомобили экстренных служб, как и другие транспортные средства, вынуждены ехать в объезд.

До сих пор ремонт на переправе не ведется.