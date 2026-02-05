Бывшего юриста центра спортподготовки требуют отправить в колонию

В Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника юридического отдела республиканского Центра спортивной подготовки Натальи Тетеревой. Ее обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Суть предъявленных обвинений заключается в том, что она устроила на работу в спортивное учреждение свою дочь и свою приятельницу, которые фактически никакой деятельностью в центре не занимались, а зарплату и премии за них получала Тетерева. Таким образом, центру был нанесен ущерб в сумме около 843 тысяч рублей. Подсудимая свою вину признала полностью, ущерб возместила.

Прокурор Максим Шишкин считает, что вина Тетеревой полностью доказана. По мнению обвинителя, наказание для Тетеревой не может быть условным. Он просил суд назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 60 тысяч рублей.

В прениях сторон по уголовному делу выступил адвокат Тетеревой. Он в своей речи категорически не согласился с мнением прокурора, что преступление вызвало общественный резонанс.

По мнению защитника, общественный резонанс был создан искусственно журналистами, подобных преступлений совершается очень много, и они имеют хозяйственный характер.

В качестве подтверждения отсутствия общественного резонанса адвокат сказал, что Тетерева не получала в соцсетях никаких осуждающих сообщений. Адвокат просил не лишать Тетереву свободы, а ограничиться штрафом в 100 тысяч рублей. Право сказать последнее слово будет предоставлено обвиняемой 16 февраля.

Напомним, бывший руководитель Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков был осужден за покушение на бизнесмена Леонида Белугу в 2002 году.