«Подснежники» из Центра спортивной подготовки Карелии

Текст, фото: Антонина Кябелева

25 декабря в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника юридического отделе Центра спортивной подготовки Карелии Натальи Тетеревой. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

Своими действиями подсудимая причинила центру ущерб в 842 тысячи рублей. Впрочем, ущерб она полностью возместила и с обвинением была согласна.

Сюжет, который лег в основу этого уголовного дела, не сложен. Речь идет о манипуляциях с фондом оплаты труда, когда на работу принимаются граждане, которые просто используются для получения зарплаты. Так называемые «мертвые души». Или «подснежники», как иногда именуют тех, кто либо не работает, но получает зарплату, либо трудится в одном месте, а зарплату получает в другой организации.

Именно этот термин использовал бывший руководитель Центра спортивной подготовки Карелии Тимур Зорняков, который был допрошен по этому делу в качестве свидетеля. Допрос велся по системе видеоконференцсвязи.

В декабре 2025 года военный суд признал Зорнякова виновным в целом «букете» преступлений, в том числе в заказном убийстве и покушении на убийство, и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прокурор Максим Геньба подробно рассказал, в чем конкретно обвиняется Наталья Тетерева. Действовала подсудимая практически под копирку, пренебрегая поиском нестандартных ходов. По версии следствия, в 2021 году она устроила на должность дежурного администратора спортивного зала центра «Курган» свою дочь Дарью Дроздову. По словам прокурора, трудовой договор был фиктивный. Позднее Тетерева инициировала составление документов на повышение зарплаты Дроздовой и дополнительные выплаты.

В 2022 году аналогичную операцию она провернула со своей приятельницей Ириной Вороненковой. Та тоже была фиктивно трудоустроена дежурным администратором спортивного зала центра «Курган». Позднее на Вороненкову оформлялась материальная помощь и другие денежные выплаты. С Вороненковой были заключены договоры подряда на оказание услуг по подготовке шестого съезда работников физической культуры и первенства по картингу «Кольцо Олонии».

По словам Максима Геньбы, и коллеги подсудимой, и экс-руководитель Центра спортивной подготовки Зорняков, и Дроздова, и Вороненкова были введены Тетеревой в заблуждение. Подсудимая имела доступ к банковским картам фиктивных администраторов и использовала перечисляемые на них деньги по своему усмотрению. Она заменила первый лист трудовых договоров, предусмотрев возможность дистанционной работы для сотрудников, которые не появлялись в центре.

В общей сложности, отметил гособвинитель, с 2021 по 2024 год Наталья Тетерева похитила 842 тысячи рублей.

Тимур Зорняков рассказал, что проработал с Натальей Тетеревой примерно пять лет, доверял подсудимой и находился с ней в дружеских отношениях. Вороненкову Зорняков не помнит, а вот Дроздову видел «в кресле секретаря». Он знал, что Дроздова является дочерью Тетеревой:

«Это молоденькая девочка, которая работала у нас в центре спортивной подготовки. Она исполняла обязанности секретаря».

Зорняков отметил, что не видит ничего предосудительного в том, что вместе с родителями трудятся их родственники. Он рассказал, что в центре работал сын Гришунина (бывшего лидера карельских профсозов).

«Мой сын не работал у нас. И мои родственники. Для меня это была принципиальная позиция»,

- сказал Тимур Зорняков.

Максим Геньба поинтересовался у Зорнякова, насколько распространенной была практика дистанционной работы.

«Сейчас уже скрывать не имеет никакого смысла. Я думаю, что никого не подведу. У меня одна из сотрудниц Центра спортивной подготовки Мурадова Татьяна, она работала дистанционно, при этом находясь и исполняя обязанности помощницы министра образования и спорта. Но в силу того, что у них не было финансирования для данной должности, это был так называемый наш «подснежник». У нас дистанционно работала Захарчук Наталья, потому что у нее большой объем работы приходился на выходные дни и праздничные, когда у нас проводились мероприятия»,

- объяснил бывший руководитель центра.

Судья Мария Виссарионова поинтересовалась, как принимали новых сотрудников на работу. По словам Зорнякова, с кандидатами обычно предварительно встречался руководитель того подразделения, где предстояло трудиться новичку.

В суде были оглашены показания Вороненковой и Дроздовой, которые были даны ими на стадии следствия. Ирина Вороненкова имеет образование 9 классов. С Натальей Тетеревой она познакомилась в 2018 году и неоднократно просила устроить ее на работу. По версии Вороненковой, Тетерева предложила ей стать своей помощницей, но в нюансы своего трудоустройства она не вникала. Свою банковскую карту она якобы передала начальнице юротдела. Если верить свидетельнице, так как никакой работы она не выполняла, то и денег не требовала. Когда судья зачитывала показания Вороненковой, лицо подсудимой выражало молчаливый, но плохо скрываемый скепсис.

В 2023 году Вороненкова все же была реально трудоустроена в Центре спортивной подготовки, где проработала два месяца. Если верить свидетельнице, в этот момент она получила свою банковскую карту обратно, куда и поступала ее зарплата.

Дарья Дроздова сначала настаивала, что, действительно, работала в центре, но из дома. После того, как Тетерева призналась в совершенном преступлении, ее дочь воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и своих близких, отказавшись отвечать на вопросы следователя.

С учетом того, что Наталья Тетерева вину признала, ущерб возместила, интригой остается разве что возможное наказание, о котором попросит прокурор, и вердикт суда. Следующее заседание запланировано на 27 января 2026 года.