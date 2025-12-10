Зорняков показал, как стрелял из гранатомета по машине Белуги

10 декабря первый Западный окружной военный суд огласил приговор бывшему силовику, депутату и директору Центра спортивной подготовки Карелии Тимуру Зорнякову. Его признали виновным в ряде тяжких преступлений, включая убийство водителя Леонида Белуги в 2002 году.

Зорняков показал следователям, как именно стрелял из ручного противотанкового гранатомета по джипу, в котором находился депутат Белуга. Кадры признания и следственного эксперимента показали следователи.

В сентябре 2002 года Зорняков выстрелил по бронированному автомобилю около дома № 1 на набережной Варкауса. В этот момент в салоне находились 42-летний Белуга и 28-летний водитель Валентин Ботнер. В результате ЧП погиб молодой водитель, Белуга не пострадал. Зорнякову заплатили 20 тысяч долларов. О заказчике следователи ничего не сообщили.

В январе 2022 года Зорняков, являясь директором Центра спортивной подготовки, установил себе и работникам слишком большие командировочные, причинив организации ущерб в размере более 180 тысяч.

С июня по декабрь 2023 года директор предоставил поддельные документы и похитил 900 тысяч рублей, которые ему выделили в качестве компенсации расходов на проживание в командировке.

В июле 2023 года он склонил знакомого, как и Зорняков не имевшего допуска к гостайне, к незаконному получению информации.

53-летнего Зорнякова сегодня признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек по найму, превышении должностных полномочий, присвоении имущества, склонении к незаконному получению сведений, составляющих гостайну.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и запретил занимать должности на госслужбе в течение двух лет.