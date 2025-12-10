В ГАИ обратились к жителям Карелии в связи с надвигающимися морозами

Уже с пятницы в Карелии начнется значительное понижение температуры. После оттепели это грозит осложнением дорожной ситуации в связи с гололедицей, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Инспекторы порекомендовали водителям соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, учитывать состояние дорожного покрытия, быть внимательными вблизи пешеходных переходов и во дворах.

Пешеходам также необходимо сохранять бдительность. Перед началом движения по пешеходному переходу стоит остановиться и убедиться в безопасности. Одежду следует оснастить световозвращающими элементами.

