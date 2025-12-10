Юлия Никонова: танцуем от души

В Петрозаводске уже почти два десятилетия работает студия танца под руководством Юлии Никоновой. С 2007 года коллектив, начавший с латиноамериканских направлений, постепенно расширил репертуар — сегодня его участницы исполняют народные (ансамбль «Сударушка»), цыганские («Цыганочка») и танцы разных стран мира («Эдельвейс»). Несмотря на статус любительского коллектива, подход к занятиям у всех профессиональный: репетиции проходят несколько раз в неделю, костюмы создаются индивидуально для каждого номера, исключительно за собственные средства танцовщиц.

За год участницы студии дают более сотни выступлений — в Петрозаводске и по всей Карелии: от сельских Домов культуры до городских площадок и социальных учреждений. За последние два месяца коллектив побывал в посёлках Чална, Пай, Ладва-Ветка, выступал в санаториях, пансионатах для пожилых людей, а также в культурных центрах столицы республики. Даже во время отдыха в Белоруссии девушки не расстаются с костюмами — в санаториях «Нарочанка» и «Белая Русь» их танцы стали неожиданным подарком для отдыхающих.

Зрители отмечают высокий уровень исполнения и искреннюю энергию, которую несёт коллектив. «Море радости, удовольствия, счастья! Душа пела и танцевала вместе с вами!» — такие отзывы звучат после каждого концерта. Участницы сами говорят, что танец для них — не просто хобби, а способ поддерживать хорошее настроение, физическую форму и эмоциональное равновесие.

-Для меня танцевальные тренировки и выступления – источник энергии. Это отличная возможность переключиться от жизненных проблем на волну оптимизма. Благодаря танцам я чувствую себя вдохновлённой и счастливой, ещё больше радости мне приносят искренние эмоции, восхищение зрителей на концертах!»,

– поделилась эмоциями подростковый психолог Евгения Цветкова.

Танцы прежде всего дают мне гармонию с собой, помогают справиться со стрессом, выплеснуть негативные эмоции и получить положительные. Повышают самооценку - я себе нравлюсь, улыбаюсь, чувствую себя красоткой! Самое большое удовлетворение от танцев – дарить зрителям радость и тепло, помогать забывать о проблемах и чувствовать себя счастливыми!»,

– отметила руководитель ансамбля «Сударушка», сотрудник налоговой службы Наталья Чернобай.

Если выходные проходят без концертов — значит, они не удались! Мы получаем удовольствие от процесса, и вдвойне приятно, когда зрители откликаются тёплыми словами»,

– рассказала с улыбкой Юлия Никонова.

Руководители учреждений, где проходят занятия и выступления коллектива, также отмечают его вклад в культурную и социальную жизнь региона. Валерия Воробьёва, директор фитнес-клуба «Эдельвейс», где тренируется ансамбль, подчеркивает высокий уровень постановок и костюмов. Валерия Образцова, директор школы №6, считает, что коллектив достоин поддержки на более высоком уровне и предлагает рассмотреть возможность участия в крупных фестивалях, например, в международном фестивале «Добровидение» в Санкт-Петербурге, посвящённом сохранению народной культуры.

За годы работы студия получила множество дипломов на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Но главная награда, по словам участниц, — это радость в глазах зрителей, чувство единения на сцене и уверенность в том, что танец способен объединять, лечить и вдохновлять — вне зависимости от возраста и профессии.

Пусть наш коллектив вдохновит и вас! С наступающим Новым годом! Не бойтесь двигаться — танец поднимает настроение, заряжает энергией и помогает оставаться в тонусе. Танцуйте дома, танцуйте с близкими, танцуйте вместе с нами!»,

– пожелала читателям Юлия Никонова.

Фото предоставлены Юлией Никоновой