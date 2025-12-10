10 декабря 2025, 16:46
Аварийные дома продолжают сносить в Петрозаводске
В столице Карелии активно идет работа по демонтажу старых зданий
Фото мэрии Петрозаводска
В Петрозаводске продолжается снос аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
По данным администрации, за последний месяц в городе были демонтированы 13 расселенных аварийных домов. Сейчас работы идут на улице Державина и на Октябрьском проспекте.
Ранее сообщалось о том, что старые здания сносили в центре Петрозаводска.