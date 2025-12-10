Аварийные дома продолжают сносить в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается снос аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным администрации, за последний месяц в городе были демонтированы 13 расселенных аварийных домов. Сейчас работы идут на улице Державина и на Октябрьском проспекте.

Ранее сообщалось о том, что старые здания сносили в центре Петрозаводска.