Четыре карельских спортсмена стали мастерами спорта

Министерство спорта России присвоило звание мастера спорта четырем карельским спортсменам. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, высокое звание получили следующие спортсмены: Андрей Римашевский и Анастасия Аносова (пауэрлифтинг), Алексей Самуков (легкая атлетика) и Григорий Мальков (спортивное метание ножа).

Ранее сообщалось о том, что фигуристка из Карелии выиграла престижный турнир в Тольятти.