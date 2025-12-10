Новый минерал Карелии официально зарегистрировали

Новый минерал сульфопадмаит официально зарегистрировала Международная минералогическая ассоциация. Он стал пятнадцатым по счёту минералом, открытым в Карелии. Об этом сообщил официальный источник в республиканском Минпромторге.

Сульфопадмаит — сернистый аналог редкого минерала падмаита, обнаруженный на месторождении Средняя Падма в Заонежье ещё в 60-е годы во время разведки. Минерал презентовали в конце сентября на площадке Карельского международного форума-выставки по камнеобработке «Карелфорум-2025».

В настоящее время подготовлена научная статья для международного журнала Mineralogical Magazine, которая познакомит читателей с уникальной находкой.

