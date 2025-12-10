В ПетрГУ открыли выставку «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

10 декабря в стенах Петрозаводского государственного университета состоялось торжественное открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица», посвящённой событиям специальной военной операции.

От имени руководителя региона с открытием экспозиции студентов и преподавателей вуза поздравил заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике Роман Голубев.

Открытие выставки – важный момент в жизни университета и нашей республики. Уверен, что в ближайший месяц тысячи молодых людей, не только студентов университета, но и ребята из колледжей, школьники и преподаватели смогут увидеть экспозицию своими глазами, еще раз понять, где «свои», а где «чужие», вспомнить, где «истина», а где «ложь»,

– сказал Роман Голубев.

Выставочный проект создан Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На выставке представлены более 250 предметов, которые рассказывают об истории появления украинского национализма, геноциде русскоязычного населения Донбасса и притеснении православия.

Предтеча этого проекта родилась еще весной 2022 года. Тогда же была создана межмузейная рабочая группа, целью которой был выезд на освобожденные территории и сбор материальных и устных свидетельств событий, которые происходили в те дни. Члены группы общались с военнослужащими, ополченцами, добровольцами, местными жителями – тогда же они поняли, что самая главная самая главная ценность будущей экспозиции – это люди,

– отметил член Правления Российского исторического общества, директора Центрального музея связи имени А.С. Попова Сергей Иванюк.

Разделы экспозиции свидетельствуют о полномасштабном участии европейских стран в конфликте, демонстрируют мужество российских бойцов, военных корреспондентов и медиков, участвующих в специальной военной операции. Особое внимание уделено восстановлению Мариуполя и других городов, разрушенных украинскими боевиками.

В числе наиболее примечательных экспонатов – образцы найденных на освобождённых территориях Курской области украинских FPV-дронов и БПЛА, фрагменты вооружения и боеприпасов, макеты использующихся в зоне СВО российских изобретений.

У выставки была предшественница – выставка «Обыкновенный нацизм». Стационарный ее вариант был открыт в апреле 2022 года в Музее Победы. В передвижном формате мы транслировали ее в разных регионах России, а также в Минске. Сегодняшнюю экспозицию значительно обновили, т.к. мы уверены, что необходимо показывать не только темную сторону, с которой Россия борется на фронте, но и светлую – воссоединение, освобождение, восстановление – таков посыл этой выставки,

– поделилась руководитель выставочных проектов Фонда «История Отечества», автор выставки Наталья Капустникова.

ПетрГУ стал четвертой площадкой во всей стране, которая принимает выставку «Чужие и СВОи. Обличия и лица». Она будет работать в столице Карелии до 19 января. Ранее экспозицию представили в Грозном, Пскове и Архангельске. Следующим городом, что примет проект, станет Йошкар-Ола.

Фото: пресс-служба Правительства РК