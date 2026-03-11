11 марта 2026, 16:46
Найдено тело одного из пропавших в Подмосковье детей
На реке Москве нашли тело погибшего ребенка из пропавшей компании
В Московской области найдено тело одного из детей, пропавших несколько дней назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
«В результате поисков пропавших детей в Звенигороде обнаружено тело одного погибшего», - рассказали в ведомстве.
Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. 13-летняя девочка, а также два 12-летних мальчика ушли гулять и не вернулись. Их следы были обнаружены у реки Москвы.
Спасатели ищут пропавших пятый день. В работе задействованы 46 единиц техники и 130 человек, в том числе плавсредства с эхолотами и авиация.
