Найдено тело одного из пропавших в Подмосковье детей

В Московской области найдено тело одного из детей, пропавших несколько дней назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

«В результате поисков пропавших детей в Звенигороде обнаружено тело одного погибшего», - рассказали в ведомстве.

Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. 13-летняя девочка, а также два 12-летних мальчика ушли гулять и не вернулись. Их следы были обнаружены у реки Москвы.

Спасатели ищут пропавших пятый день. В работе задействованы 46 единиц техники и 130 человек, в том числе плавсредства с эхолотами и авиация.

Ранее сообщалось о том, что пропавшую три месяца назад девочку-подростка нашли мертвой в Санкт-Петербурге.