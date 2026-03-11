Жительница Карелии получила условный срок за смерть девушки

В Лахденпохье вынесен приговор 42-летней местной жительнице. Женщину обвиняли в совершении смертельного ДТП, сообщает прокуратура Карелии.

По данным ведомства, в августе 2024 года женщина ехала на своем автомобиле «Мерседес Бенц» по городу и сбила на пешеходном переходе девушку. От полученных травм потерпевшая умерла.

Суд назначил виновнице аварии наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить два миллиона рублей матери погибшей.

Помимо этого, после трагического инцидента на подъездах к пешеходному переходу были установлены знаки ограничения скорости, камера фиксации скорости и поперечные шумовые полосы.

Ранее сообщалось о том, что пешеходы стали чаще нарушать правила дорожного движения в Карелии.