Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии 12 марта

В четверг, 12 марта, в Петрозаводске будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+3°С, днём +4,+6°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, днём местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днём +2,+7°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -1°С, днем +3°С.

В Кеми ночью 0°С, днем +3°С.

В Кондопоге ночью 0°С, днем +5°С.

В Медвежьегорске ночью 0°С, днем +4°С.

В Олонце ночью +1°С, днем +5°С.

В Пудоже ночью 0°С, днем +4°С.

В Сегеже ночью 0°С, днем +3°С.

В Сортавале ночью 0°С, днем +6°С.

В Суоярви ночью 0°С, днем +5°С.