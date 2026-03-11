11 марта 2026, 15:55
Общество

Дом горного начальника в Петрозаводске удастся отреставрировать

Проект реставрации откорректируют, а также разработают план консервационных и противоаварийных работ на объекте
дом горного начальника
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Специалисты продолжают необходимые работы по оценке ущерба после пожара в Доме горного начальника в Петрозаводске. Реставрацию на объекте проводила компания с большим опытом работы. На ее счету – множество успешных проектов, среди которых – реставрационные работы в Тверской гимназии, историческом здании полицейского управления в Костроме, усадьбе Герасимова и здании музыкального училища в Воронеже, восстановленные кельи Спасо-Пребраженского монастыря в Ярославле.

В 2026 году подрядчику – компании «Легион» были перечислены 63 млн рублей за выполненные работы в прошлом году, при этом значительная часть результатов этих работ сохранилась. Не были утрачены уникальные эркерные окна и фризовые полы, хранящие историю памятника – их в 2025 году вывезли в мастерские Ярославля для реставрации. Не пострадала и обшивка здания, которую сняли перед проведением необходимых работ.

гуртова

Важно, что здание не утрачено. Оно состоит из деревянного здания в центре и двух каменных флигелей. Оба флигеля не пострадали во время пожара, повреждены второй этаж и кровля, что позволяет проводить работы в рамках реставрации. Первоочередная задача – разработать проект консервационных и противоаварийных работ на объекте. Памятник будет восстановлен и в первоначальном виде возвращен городу,

– отметила начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Виктория Гуртова. 

Напомним, что ответственность за сохранность объекта во время проведения реставрационных работ несет подрядная организация. Контроль за проведением работ ежедневно осуществляли специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, в том числе регулярно осуществляли технический и авторский надзор. Также технадзор за реконструкцией проводил известный в Карелии высококвалифицированный специалист, который проверял объект и за несколько часов до возникновения пожара.

Ущерб, причиненный пожаром, подрядчик возместит в рамках страхования или за счет собственных средств с учетом установленных причин пожара.

 

